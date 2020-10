Monteodorisio, partite le lezioni di autodifesa: boom di donne iscritte

È partito questa sera a Monteodorisio il corso di autodifesa promosso dall’ASD Officina 84, in collaborazione con Opes Italia e il Comune di Monteodorisio. Le lezioni si sono svolte nel pieno rispetto delle misure antiCovid e hanno riscontrato, rispetto allo scorso anno, una maggiore partecipazione in termini di iscrizioni.

“Oggi abbiamo spiegato le motivazioni per cui abbiamo riproposto questa iniziativa - spiega Ivano Siviero, maestro di Muay Thai presso Officina 84 - spero di riuscire a trasmettere un approccio di difesa che vada nelle donne ad aumentare l'autostima, unitamente ad una preparazione fisica. La Muay Thai è uno sport ampio e complesso, c’è sempre qualcosa da imparare giorno dopo giorno. Ci tengo a tal proposito a ribadire che non c’è un termine ultimo per iscriversi.”

Il corso è aperto a tutte le donne e si terrà ogni martedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.30 presso l’istituto comprensivo “E. Molisani”. La partecipazione è gratuita per tutto il mese di ottobre.