MENNA A DE ANNUNTIIS: "VASTO NON E’ IN MOLISE MA IN ABRUZZO"

“L’Amministrazione comunale si occupa da sempre dell’erosione costiera che viene puntualmente segnalata alla Regione, ma senza purtroppo grandi risposte dalla stessa.

L'assessore D’Annuntiis, che parla probabilmente in nome e per conto di consiglieri regionali del territorio che giocano a nascondino su WhatsApp e Facebook, oltre a non dire il vero - dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna - dovrebbe stare attento a chi lo consiglia facendogli fare brutte figure.

Ricordo infatti che sono già stati realizzati due interventi: il primo è il ripascimento, davanti alla pineta zona Grotta del Saraceno; il secondo intervento invece ultimato da quasi due anni (maggio 2019) per la realizzazione di una scogliera frangiflutti, che si protende a partire dalla spiaggia verso il mare, in Località Vignola. L’opera ha la funzione di proteggere la spiaggia dall’erosione marina e dalle mareggiate che in questa zona nel corso degli anni hanno provocato un evidente arretramento della linea di costa.