CARABINIERI DISPONIBILI AD AIUTARE GLI ANZIANI PER PRENOTARE IL VACCINO

Si informa la cittadinanza che le Caserme dei Carabinieri sono a disposizione di quanti, appartenenti a fasce più deboli e fragili, sono impossibilitati nel provvedere alla prenotazione del vaccino Anti-Covid.

L'iniziativa é rivolta, con particolare riferimento, agli ultrasettantenni e alle categorie prioritarie e a quanti hanno minore dimestichezza nell'utilizzo del web o con problemi di accesso alla rete da casa.

La medesima assistenza sarà garantita a domicilio anche a quanti sono impossibilitati a spostarsi dalla propria abitazione a causa di problemi motori o perché residenti in località isolate o rurali: per loro sarà sufficiente contattare la STAZIONE DEI CARABINIERI DI CUPELLO (TEL. 0873.317890) e rappresentare la specifica esigenza. Sarà cura del Comandante di Stazione raggiungere l'anziano nella propria abitazione e aiutarlo nelle procedure di compilazione, sia sulla piattaforma di Poste Italiane che su quella regionale riaperta per consentire la manifestazione di interesse agli over 80 e fragili che in precedenza sono stati impossibilitati a farlo.

LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI CUPELLO E' A DISPOSIZIONE TUTTE LE MATTINE E NEI POMERIGGI DI MARTEDI' E GIOVEDI'