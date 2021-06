Iniziamo la rubrica turistica dedicata ai soggiorni di Roccavivara

Come promesso, iniziamo la nostra rubrica turistica dedicata ai soggiorni. Partiamo oggi presentandovi l'hotel "Lo Smeraldo" situato in contrada Canneto a Roccavivara. Vi avevamo giá parlato del mulino che ospita, ma oggi ci concentriamo prettamente sui servizi che offre!

L'hotel costruito interamente in pietra dispone di un ampio parcheggio e, come si deduce anche dal nome, la struttura è circondata dal verde. Il gazebo e il barbecue offrono la possibilitá di organizzare grigliate all'aperto. Immersa anch'essa nel verde, la piscina, al fianco della struttura, è adatta ad adulti e bambini, per un perfetto momento di relax. All'interno, l'hotel è composto da ben 18 camere (triple, doppie e singole) che includono i servizi di bagno, TV e collegamento wireless dislocato in due piani. Al piano terra troviamo due sale per banchetti: una da 150 posti con sala da ballo e l’altra da 80 posti (entrambe dotate di aria condizionata).

La struttura organizza durante l’anno pacchetti che comprendono attività come percorsi enogastronomici nelle aziende situate nei dintorni e la possibilitá di percorrere sentieri naturalistici.

Ovviamente, poichè distano a pochi passi l'uno dall'altra, se si arriva fin qui è impossibile non visitare il gioiello, nonchè simbolo di Canneto e quindi di Roccavivara, il Santuario della Madonna di Canneto.

Continuateci a seguire per altre novitá e aggiornamenti sui soggiorni!