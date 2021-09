Luigi Cilli e Stefania Pascali vincono al Flaminio Film Festival e si legge nel loro profilo:

"Per noi oggi la fortuna ha tanti nomi: impegno, passione, dedizione, amore per il nostro lavoro e follia. Tanta, tanta follia.Il nostro non è solo un lavoro. È una missione. Sono anni ormai che ci impegniamo a veicolare temi importanti. Questa volta sono arrivati anche soddisfazioni e riconoscimenti. Al Flaminio Film Festival pensavamo fosse già molto essere capitati in finale invece con il nostro cortometraggio "Un ricordo per sempre" abbiamo vinto non uno ma ben due premi: MIGLIORE SCENEGGIATURA e MIGLIORE FOTOGRAFIA!!!!!!!! Congratulazioni alle corsiste e al nostro grandissimo Giuseppe Gio' Martinelli che porta a casa un premio ambitissimo"

Per vederlo: https://www.youtube.com/watch?v=3QOmHBPgCwg&t=8s