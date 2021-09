1991 -2021 LA QUERCIA TRENT' ANNI DOPO

In un post sul profilo di Arnaldo Mariotti, a proposito di questo evento, si legge: "Nell'anno del centenario della fondazione del Partito Comunista, a Livorno, ricordiamo il trentennale dell'inaugurazione della sede di via delle rose a San Salvo alla presenza di Achille Occhetto. In quella occasione, il Compagno D'acciaio Fioravante, dirigente contadino, mise a dimora delle ghiande ed oggi vi è una grande quercia, simbolo della forza, della resistenza e della longevità dei valori e delle idee della sinistra.