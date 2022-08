25° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CELENZA-MAGSTADT

Un nutrito gruppo della cittadina di Magstadt, quarantacinque con parecchi giovani, sarà ospitato per una settimana (6-12 agosto 2022) a Celenza sul Trigno, tradizionalmente attratto dalla festa del patrono San Donato e ricorrenza del 25.mo anniversario dalla firma del gemellaggio avvenuta l’8 agosto 1997 tra il sindaco Magstadt Hans Benzinger e il sindaco di Celenza Domenicangelo Litterio.

Hanno raccolto l’eredità e dato concretezza al gemellaggio e rafforzato il vincolo di amicizia tra le due cittadine i successivi sindaci Rodrigo Cieri e Hans-Ulrich Merz, Andrea Venosini, Walter Di Laudo e Florian Glock. Il che è stato possibile grazie alla partecipazione convinta ed entusiastica delle rispettive popolazioni. La linfa vitale, particolarmente attuale oggi, è l’ideale europeo che unisce che si basa sui valori di libertà e democrazia, sulla collaborazione nello spirito di unità e di uguaglianza, sul riconoscimento di diritti e dignità. Vola il ricordo a quei difficili anni Sessanta, quando circa 110 celenzani lavoravano a Magstadt con la speranza in un mondo migliore sostenuta da quel trattato di Roma che dava l’avvio all’Europa e di tornare in patria “ricchi e doviziosi” per acquistare casa, terreni, o avviare una attività imprenditoriale e far studiare i figli.

Germania accogliente, Italia riconoscente, così le due cittadine Magstadt e Celenza. Gli incontri frequenti rafforzano sempre più il legame di solidarietà tra ex datori di lavoro ed ex lavoratori, tra i discendenti e altri giovani. I sentimenti di amicizia sviluppatasi tra le famiglie sono la finalità dei gemellaggi attraverso i quali deve concretizzarsi l’Europa che i popoli vogliono.

Nel corso dei venticinque anni si sono susseguiti in entrambe le cittadine iniziative culturali, seminari, attività sportive, visite varie tra i centri storici e imprese produttive, passeggiate ecologiche, soggiorni marini, interscambio di alloggi presso le famiglie, l’entrare nelle case private, respirarne l’aria, l’atmosfera, osservare dal vivo il modo di vivere, la cultura, le abitudini, dialogare per quanto possibile; è questo il modo migliore per conoscersi meglio, più a fondo, rafforzare l’amicizia, consolidare i rapporti personali, sentire da vicino le abitudini e il modo di vivere altrui.

Due eventi sono da ricordare: luglio del 2007 il Comune di Magstadt ha organizzato la celebrazione del decennale del gemellaggio con Celenza, il cui momento attrattivo centrale è stata la sfilata Kinderfest-Umzug e, a luglio del 2010, la celebrazione dei 900 anni (900 Jahre) della nascita della cittadina con la sfilata “Historischer Umzug zur 900-Jahr-feier”.

Nel pomeriggio dell’8 agosto 2022, alle ore 17,30, l’amministrazione comunale di Celenza ha programmato in piazza del Popolo la cerimonia del rinnovo del gemellaggio, con la presenza degli ex sindaci; sarà un momento di riflessione per mantenere viva l’idea dell’Europa Unita. Gli anni passano e venticinque anni sono tanti. Ci saranno due sedie vuote a questo appuntamento, quelle di due colonne del gemellaggio, la signora Ruth Haegele e il signor Rudi Franko di cui la cittadina di Magstadt ha pianto la scomparsa. Celenza, sempre accogliente, augura buon soggiorno agli amici di Magstadt.