"Rotary Alzheimer – Music, Help & Support", accordo di partenariato Rotary Club Vasto-Università 'd'Annunzio'

Il Rotary Club di Vasto, promotore del progetto “Rotary Alzheimer – Music, Help & Support”, annuncia la sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato con l’Università ‘G. D’Annunzio’ firmato il 9 dicembre.

I principali obiettivi del Progetto sono quelli di attuare un programma multidisciplinare di musicoterapia per l’assistenza e sostegno a persone affette da demenza e malattia di Alzheimer, ai loro caregiver e alle loro famiglie, promuovere attività di orientamento e formazione in musicoterapia dedicata ai giovani studenti dei Licei musicali e dei Conservatori musicali e promuovere attività di ricerca nel campo della musicoterapia applicata alle malattie neurodegenerative.

Il Progetto è stato realizzato attraverso una collaborazione tra il Rotary Club di Vasto, quale organizzazione capofila, e prestigiosi partner istituzionali, accademici e del terzo settore, quali il Comune di Vasto, il Polo Culturale Città del Vasto, l’A.V.I. (Associazione Alzheimer Vasto), il Liceo Musicale “R. Mattioli”, la Scuola Civica Musicale “Ritucci Chinni”, nonché i Conservatori Musicali Statali "Alfredo Casella" dell’Aquila e “Luisa D'Annunzio” di Pescara e la Clinica Neurologica dell’Ospedale ‘San Pio’ di Vasto.

“Rotary Alzheimer – Music, Help & Support” è stato avviato nel luglio 2024 e in questo periodo molte delle attività previste sono già state concretamente attuate.

Con la sottoscrizione dell’accordo di partenariato l’Università ‘G. D’Annunzio’ si impegna a sostenere attività di ricerca scientifica nell’ambito delle neuroscienze cognitive e dello sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale, applicate alla musicoterapia nei pazienti affetti da demenza e in particolare dalla malattia di Alzheimer.

L’Ateneo inoltre collabora per l’attuazione dei programmi di programmi di orientamento professionale in uscita, formazione, stage e alternanza scuola-lavoro nell’ambito della musicoterapia applicata alle neuroscienze cognitive per gli studenti dei Licei Musicali coinvolti nel progetto.

La firma è avvenuta alla presenza del Rettore, prof. Liborio Stuppia, e del presidente del Rotary Club di Vasto, Carlo Paganelli. Presenti anche la prof.ssa Laura Bonanni, direttore della Clinica Neurologica del P.O. di Vasto e coordinatrice delle attività scientifiche, il dr. Pasquale Colamartino, ideatore e promotore del progetto, e la dr.ssa Elena Colantonio, presidente incoming del Rotary Club di Vasto.

Le prospettive per il Prof. Liborio Stuppia: “L'accordo apre a una collaborazione strategica per studiare gli effetti di musica, arte e cultura sulla salute. La stimolazione cerebrale può aumentare la resilienza alle patologie e generare nuove opportunità per il benessere delle persone".

La prof.ssa Bonanni evidenzia come “le terapie non farmacologiche siano nel prossimo futuro sempre più utili nell’accompagnare le terapie farmacologiche disponibili”.

Carlo Paganelli sottolinea che l’attuazione di progetti dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura della demenza e della malattia di Alzheimer e al sostegno dei caregiver e delle famiglie rappresenta uno dei principali programmi del Rotary International e come l’accordo con l’Ateneo sia centrale per il completamento e lo sviluppo delle attività previste dal progetto e per il sostegno alle persone affette da demenza e malattia di Alzheimer. L’avvio del programma di ricerca è previsto per gennaio 2026, con la costituzione di un gruppo multidisciplinare che coinvolgerà tutti i partner del progetto.