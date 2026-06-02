'Musiche in Cortile 2026', nomi di spicco per la 21^ edizione a Palazzo d'Avalos

‘Musiche in Cortile’, apprezzata iniziativa estiva a Palazzo d'Avalos a Vasto che giunge ques'anno alla sua 21^ edizione, vedrà protagonisti nomi di spicco del panorama della cultura musicale italiana che offriranno un programma di assoluto valore artistico.

Sottolinea tutto questo, nell'annunciare un'ampia fetta del programma, l'assessore al Turismo e alla Cultura Nicolla Della Gatta.

Il primo appuntamento, il 30 luglio, con Sergio Cammariere; il 6 agosto sarà la volta del Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar alla migliore colonna sonora 1999 per “La vita è bella” di Roberto Benigni; Ron, con “Musiche e Parole” sarà protagonista il 13 agosto mentre il 17 agosto con il progetto Duet, Enzo Avitabile e Peppe Servillo ripercorreranno in chiave acustica i loro brani più iconici e quelli di altri autori a cui gli artisti sono legati. Grande chiusura, il 19 agosto, con l’istrionico Rocco Papaleo.

“Si tratta di un’edizione davvero straordinaria – sottolinea l’assessore Della Gatta – per cui ringraziamo la preziosa collaborazione di Muzak Eventi che permette alla nostra comunità di proseguire nel percorso di elevata qualità artistica assicurato nel corso degli anni da illustri presenze come quelle, tra le tante, di Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Fabio Concato, Luca Barbarossa, Vinicio Capossela, Antonella Ruggiero, Claudia Gerini, Alessandro Preziosi e Lina Sastri.”

La prevendita dei biglietti, on line e nei punti vendita Ciao tickets, sarà possibile a partire dal 13 giugno prossimo, acquistabili anche con la Carta del docente.