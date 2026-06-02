Francesco Volpe e Alessandro Di Tullio (Zoku Torres Vasto) ai Campionati Italiani di karate

La Asd Zoku Torres Karate di Vasto, guidata dal maestro Sandro Celenza, 6Â° Dan, rappresenterÃ lâ€™Abruzzo ai prossimi Campionati Italiani in programma il 14 giugno al Centro olimpico federale del PalaPellicone-Fijlkam di Ostia Lido (Roma).

Portacolori del team saranno i giovani atleti Francesco Volpe e Alessandro Di Tullio che domenica 31 maggio hanno conquistato il podio al Campionato regionale di scena a Ortona.

La Scuola Zoku Torres conta oggi oltre 60 allievi e rappresenta un punto di riferimento per la disciplina del karate.



