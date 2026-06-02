Bandiera Verde confermata a San Salvo Marina

“San Salvo si conferma ancora una volta tra le eccellenze del turismo family friendly: la nostra città è stata riconfermata Bandiera Verde, il prestigioso riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge più adatte ai bambini e alle famiglie”, si legge in una nota del Comune di San Salvo.

"Un risultato - aggiungono da palazzo di città che premia il lavoro costante svolto per garantire servizi di qualità, sicurezza, accessibilità e spazi pensati per il benessere dei più piccoli.

Lo scorso anno San Salvo è stata protagonista a livello nazionale ospitando la Settimana Verde e la cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi 2025, accogliendo amministratori, esperti e famiglie provenienti da tutta Italia in una settimana ricca di eventi, incontri e iniziative dedicate ai bambini e alla promozione di corretti stili di vita.

Quest'anno il testimone passa alla città di Termoli, che ospiterà la cerimonia nazionale di consegna delle Bandiere Verdi, proseguendo un percorso condiviso di valorizzazione dell'Adriatico e delle località balneari a misura di famiglia.

Essere Bandiera Verde significa offrire spiagge sicure, mare adatto ai bambini, servizi efficienti e un'accoglienza attenta alle esigenze delle famiglie. Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che rappresenta uno stimolo a continuare a migliorare.

Complimenti a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere San Salvo una destinazione sempre più accogliente, sostenibile e a misura di bambino".

Nelle foto la cerimonia di assegnazione dello scorso anno a San Salvo Marina