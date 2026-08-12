Torna il 'Dal Basso Festival', appuntamento a Vasto Marina

GiovedÃ¬ 14 agosto, dalle ore 21, il Love Village di Vasto Marina ospiterÃ una serata speciale che celebra questo importante traguardo e segna anche una novitÃ significativa. Per la prima volta, infatti, il Dal Basso Festival si sposta sulla spiaggia, con il mare a fare da sfondo.

In questi giorni - sottolinea in una nota l'assessore alle Politiche giovanili Paola Cianci - lâ€™organizzazione Ã¨ al lavoro per definire gli ultimi dettagli della serata. Lâ€™associazione Grido, che cura la direzione artistica, prepara cosÃ¬ unâ€™edizione speciale, tra musica, partecipazione e divertimento.

La line-up Ã¨ ricca e variegata, con artisti appartenenti a generi diversi. Tra i protagonisti c'Ã¨ CMQMARTINA, tra le voci piÃ¹ apprezzate della scena synth-pop ed elettronica italiana, reduce da una stagione ricca di successi e attesa, il giorno successivo, sul palco dello Sziget Festival, uno dei festival musicali piÃ¹ importanti d'Europa.

Ad accompagnarla ci saranno anche i talenti vastesi: KARAKAZ e CHANDIE, che stanno conquistando un pubblico sempre piÃ¹ ampio grazie alla loro originalitÃ , alla ricerca musicale e a una presenza scenica capace di lasciare il segno; STALF, con il suo progetto che unisce rap e sonoritÃ contemporanee; i dj Andrew Terpo e Dr. Dwarf, che chiuderanno la serata con le loro selezioni musicali e la capacitÃ di far ballare il pubblico fino a tarda notte.

La serata sarÃ anche un'occasione per sostenere un'importante iniziativa di solidarietÃ grazie alla collaborazione con Emergency. Saranno infatti messe in vendita le magliette raffiguranti il murale realizzato dall'artista brasiliano Alex Senna sulla parete del Liceo Artistico Pantini Pudente. Il ricavato della vendita verrÃ devoluto all'associazione umanitaria a testimonianza dell'impegno condiviso nella diffusione di una cultura di pace.

Anche quest'anno - conclude Cianci - l'obiettivo resta lo stesso ovvero dare spazio alle nuove energie, creare opportunitÃ e dimostrare che anche da Vasto possono nascere progetti capaci di guardare lontano. Vi aspettiamo".