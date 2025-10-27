Open International Chan Wu Championship, tutti sul podio gli atleti della Scuola di De Palma

Brillanti risultati per la Scuola di Kung Fu del M° Carmine De Palma, con sedi a Termoli, Vasto e Petacciato, al 6° Open International Chan Wu Championship a Colleferro.

Quattro gli atleti del team protagonisti nella competizione tenutasi sabato 25 ottobre.

Salgono tutti e sul podio nella specialità Light Sanda, 2 al secondo posto, medaglie d’argento e vice campioni, 2 al terzo posto, medaglie di bronzo.

Secondi classificati sono Federico Agarri e Gheorge Teodor Micu; terzi Stefano Di Pietro e Alessandro Stivaletta.

“Le prestazioni di tutti – commenta il M° De Palma – sono state tutte buone, ci sono stati un po’ di errori e in qualche caso poca lucidità, dovuta anche dalla poca preparazione che è iniziata solo il 1° ottobre, che ha portato a non vincere e salire sul podio più alto, ma è comunque la prima gara del nuovo anno sportivo, c’è soddisfazione e c’è tempo per migliorare e vincere”.

Il calendario propone subito competizioni di rilievo a carattere regionale con le qualificazioni in ambito Federkombat, già il 23 novembre a Pescara, nella Kick Light. De Palma sprona i suoi ragazzi a continuare ad applicarsi con passione e impegno, nell’obiettivo di crescere e raggiungere significative soddisfazioni.