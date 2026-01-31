Tifosi biancorossi e Pro Vasto ricordano Giancarlo Schembri

Dolore e sconcerto per la prematura scomparsa, all’età di 48 anni, di Giancarlo Schembri.

Originario di Roma, si era legato a Vasto e in particolare alla sua prima squadra calcistica, rapportandosi e facendo parte della tifoseria organizzata biancorossa. Ha perso la vita a causa di un aneurisma, per lo sconforto e la profonda tristezza di familiari, amici e conoscenti.

Lo piangono gli amici della Curva d’Avalos e della Curva Sud Vasto che perdono una persona di cuore e appassionata. “Ciao Giancà – scrive Federico Antenucci – continua a tifare la tua Pro Vasto da lassù. Km su km. Buona trasferta, un ultras non muore mai”. Otino La Palombara: “Quando sarò sui gradoni mi mancherà tanto stringere la tua mano vedere il tuo sorriso, il tuo abbraccio, il tuo slang romano, la tua grande passione per i colori biancorossi che ti portava a fare 600 km in 24 ore, sempre il numero 1. Ciao Giancà, buon viaggio”.

Lo ricorda, in una nota, la società Pro Vasto: “Grande tifoso biancorosso, ha seguito la Pro Vasto con passione ogni volta che tornava o gli era possibile, sia in casa che in trasferta, sempre tra gli ultrà a sostenere la squadra. Il suo amore per questi colori non verrà dimenticato: continuerà a tifare Pro Vasto da lassù. La società si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari”.