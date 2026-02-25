Partecipa a IlTrigno.net

Nicola Marcello nuovo allenatore del San Salvo

Scelta la soluzione interna per la sostituzione di Walter Piccioni. Fiducia nel tecnico della Juniores

redazione
Sport
Soluzione interna per la successione a Walter Piccioni sulla panchina del San Salvo.

Nicola Marcello guiderÃ  la prima squadra in Eccellenza: fiducia nel tecnico che, in questa stagione, Ã¨ al timone della formazione Juniores biancazzurra,

Esperienza e conoscenza dell'ambiente per Marcello che, in passato a piÃ¹ riprese, ha allenato il San Salvo. Ad affiancarlo Felice De Vizia, giÃ  vice di Piccioni in questa stagione calcistica 2025/2026.

Il neo allenatore inizierÃ  la sua nuova avventura nella sfida di domenica 1 marzo, valida per la 27^ giornata di campionato, in programma al Vito Tomeo contro il Mosciano.


 

