Nicola Marcello nuovo allenatore del San Salvo

Soluzione interna per la successione a Walter Piccioni sulla panchina del San Salvo.
Nicola Marcello guiderÃ la prima squadra in Eccellenza: fiducia nel tecnico che, in questa stagione, Ã¨ al timone della formazione Juniores biancazzurra,
Esperienza e conoscenza dell'ambiente per Marcello che, in passato a piÃ¹ riprese, ha allenato il San Salvo. Ad affiancarlo Felice De Vizia, giÃ vice di Piccioni in questa stagione calcistica 2025/2026.
Il neo allenatore inizierÃ la sua nuova avventura nella sfida di domenica 1 marzo, valida per la 27^ giornata di campionato, in programma al Vito Tomeo contro il Mosciano.