Chiusi i XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics: la gioia degli atleti Ã¨ la rivincita delle famiglie

Chiusi tra emozioni, abbracci e sorrisi i XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Italia a Ovindoli, in Abruzzo: quattro giorni di sport e inclusione che hanno visto protagonisti 500 atleti con e senza disabilitÃ intellettive impegnati nelle discipline di sci di fondo, sci alpino, corsa con le racchette da neve e snowboard.

Ad eccezione dello snowboard, disputato solo in modalitÃ tradizionale, le altre discipline hanno previsto anche le gare unificate, in cui atleti con disabilitÃ intellettive e atleti partner senza disabilitÃ hanno gareggiato insieme, incarnando pienamente lo spirito di Special Olympics: lo sport come strumento di incontro, crescita e inclusione.

Ma nel giorno conclusivo dei Giochi, accanto agli atleti, i veri protagonisti sono stati anche i genitori e le famiglie, presenti a bordo pista con bandiere, applausi e occhi lucidi. Per loro vedere i propri figli gareggiare non Ã¨ soltanto un momento sportivo: Ã¨ una rivincita sulle difficoltÃ , sui pregiudizi e sulle barriere che spesso hanno accompagnato il loro percorso.

Tra queste storie câ€™Ã¨ quella dei genitori di Salvatore Palazzolo, atleta dello sci alpino, che raccontano con luciditÃ il cammino affrontato accanto al figlio e la determinazione con cui hanno sempre cercato di offrirgli tutte le opportunitÃ possibili. Per loro la diversitÃ non deve mai essere considerata una condizione di inferioritÃ , ma una ricchezza. Da qui nasce anche il loro appello alle altre famiglie: Â«Non arrendetevi alle diagnosi mediche, non affrontatele con passivitÃ o rassegnazione. Metteteci del vostro, rimboccatevi le maniche: i ragazzi con disabilitÃ intellettive possono trovare il loro posto nel mondoÂ».

Parole che racchiudono lo spirito di molti genitori presenti a Ovindoli, che in Special Olympics vedono concretizzarsi anni di impegno, sacrifici e speranze.

Lo racconta con emozione anche Raffaella Cosentino, mamma di Dora Cioffi, atleta delle racchette da neve: Â«Ha fatto tante piccole conquiste. Ripenso a quando si scendeva in piazza per giocare e gli altri genitori tiravano via i bambini. Questo dentro ti dava un dolore enorme. Attraverso Special Olympics ho trovato riscattoÂ».

Ogni medaglia, ogni corsa nella neve, ogni passo verso il traguardo diventa cosÃ¬ la conferma che i sogni dei propri figli possono diventare realtÃ . La gioia negli occhi degli atleti Ã¨ lo specchio della soddisfazione dei genitori, che vedono finalmente riconosciuto il valore dei loro figli e il lungo cammino compiuto insieme.

Ovindoli ha salutato i Giochi con la festa di chiusura in Piazza San Rocco, un momento di musica e condivisione che ha riunito atleti, tecnici, volontari, famiglie e istituzioni.

Nel corso della serata sono arrivati i ringraziamenti delle autoritÃ presenti.

Il Fondatore e Vicepresidente di Special Olympics Italia Alessandro Palazzotti ha sottolineato il valore di questo evento per il territorio: Â«Cari Sindaci, Assessori e Onorevoli, questo Ã¨ un primo passo importante per rendere lâ€™Abruzzo e tutto il territorio piÃ¹ inclusivo. Nessuno Ã¨ come noi nella lotta allâ€™inclusione. Dateci il tempo di tornare a casa per ricaricare le batterie, per poi programmare i prossimi anni insieme al Coni, al Cip e alle Istituzioni. Lo sport Ã¨ inclusione, amicizia, coesione, e noi siamo qui. Grazie Abruzzo, grazie a tutti!Â»

A portare la voce degli atleti Ã¨ stata Demetra Emanuele, atleta Special Olympics Italia: Â«Sono orgogliosa e fiera di essere qui. Questi Giochi sono stati unâ€™opportunitÃ per sensibilizzare il tema della disabilitÃ in tutto il territorio. Come atleta leader vorrei dire una cosa: disabile a chi? Grazie a tuttiÂ».

Il sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli ha espresso la gratitudine della comunitÃ ospitante: Â«Grazie a Special Olympics Italia per aver creduto nei primi Giochi Nazionali nel Centro Italia. Un ringraziamento ai volontari, alle forze dellâ€™ordine, alla Regione Abruzzo, al Coni e a tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo grande eventoÂ».

Parole di soddisfazione anche dal sindaco di Rocca di Cambio Gennaro Di Stefano, che ha ricordato la collaborazione tra i territori, e da Antonello Passacantando, presidente CONI Abruzzo: Â«Grazie per lâ€™energia, il sorriso e la vitalitÃ di questi giorni indimenticabili. Mi sento parte della famiglia di Special OlympicsÂ».

Per Paride Vitale, Presidente Special Olympics Italia Team Abruzzo: Â«Sono i miei primi Giochi Nazionali e il calore che ho sentito Ã¨ travolgente. Sono felice che si siano tenuti in Abruzzo, una terra forte, gentile e accoglienteÂ».

A nome della Regione Abruzzo Ã¨ intervenuto lâ€™Assessore Mario Quaglieri: Â«Vi avevo promesso una regione aperta e accogliente. Spero che sia stato cosÃ¬. Grazie per questa magnifica esperienzaÂ».

Il senatore Guido Liris ha infine sottolineato il valore simbolico dei sorrisi degli atleti: Â«In un momento delicato a livello internazionale, i sorrisi di oggi ci aiutano a credere e sostenere le istituzioniÂ».

Con la consegna della bandiera ad Alessandro Palazzotti, si Ã¨ chiuso ufficialmente il sipario sui XXXVII Giochi Nazionali Invernali. Questi Giochi ora cedono simbolicamente la pista alle Paralimpiadi, la cui Cerimonia di Apertura Ã¨ prevista oggi a Verona, in un ideale passaggio di testimone che racconta la grande stagione dello sport inclusivo in Italia.

In questo anno olimpico, avviato proprio dodici mesi fa con i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, Special Olympics ha avuto un ruolo cruciale nel percorso verso Milano-Cortina 2026, collocandosi anche poi simbolicamente tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi e contribuendo ad ampliare il messaggio universale dello sport come strumento di partecipazione, dignitÃ e opportunitÃ per tutti.

Lâ€™appuntamento Ã¨ ora per i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 19 al 24 maggio, dove lo spirito di inclusione e amicizia continuerÃ a crescere â€“ ancora una volta â€“ insieme agli atleti e alle loro famiglie.

I XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, Ovindoli 2026 sono stati realizzati grazie al supporto di: Cisalfa Sport, Banca di Credito Cooperativo, Coca-Cola, Energean, Soroptimist International dâ€™Italia, WÃ¼rth e Toyota in qualitÃ di mobility partner.

Foto social Special Olympics Italia