Athena health fit dance protagonista a "Danza in Puglia"

La scuola di danza Athena health fit dance ha partecipato il 10 maggio 2026 alla prestigiosa competizione Danza in Puglia, evento diretto artisticamente da Roberto Procaccini, nato con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della danza attraverso una grande vetrina artistica e importanti occasioni di confronto con professionisti di fama internazionale.

Tra gli ospiti speciali del panorama urban erano presenti Byron Clairicia e Jesus Guia, conosciuto per aver fatto parte del corpo di ballo di importanti artisti italiani, tra cui Marco Mengoni durante il Festival di Sanremo 2024.

A rappresentare ATHENA hfd sono state due classi del settore Hip Hop: la classe Kids (8-10 anni), che ha portato in scena la coreografia “Let’s Groove” nella categoria Mini, e la classe Intermedio (11-16 anni), protagonista nella categoria Junior con la coreografia “Unblind”. Entrambe le performance sono state ideate e curate dalla coreografa e ballerina Monica Morelli.

Le crew dell’ATHENA health fit dance si sono distinte tra le tantissime squadre partecipanti, conquistando la selezione tra i migliori gruppi della competizione e dimostrando ancora una volta energia, preparazione e grande passione per la danza urban.