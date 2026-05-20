La squadra femminile della “d’Annunzio” argento agli Assoluti Nazionali di Padel A.N.C.I.U.

Ancora un importante risultato per l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, protagonista agli Assoluti Femminili del Campionato Nazionale di Padel A.N.C.I.U – CRAL Università, svoltisi a Pisa presso il Pisa Padel Club (8-10 maggio 2026), dove la squadra femminile dell’Ateneo ha conquistato un prestigioso secondo posto.

Dopo il trionfo ottenuto nell’edizione precedente, la formazione della “d’Annunzio” si è confermata ai vertici del panorama nazionale universitario, distinguendosi per qualità tecnica, spirito di squadra e grande determinazione in una competizione che ha visto la partecipazione dei migliori atenei italiani. A conquistare il titolo nazionale è stata quest’anno l’Università della Calabria, mentre la squadra teatina ha ottenuto la medaglia d’argento, confermando continuità di risultati e alto livello competitivo. Il podio del torneo femminile ha visto al terzo posto l’Università di Perugia.

La squadra femminile della “d’Annunzio” era composta da Monia Buta, Ivana Cacciatore, Alessia D’Annunzio, Teresa Lesti, Giulia Marchioli, Morena Petrini e Maristella Parisi guidate dal capitano Maurizio Ronci. Il podio finale testimonia l’elevato livello tecnico raggiunto dal torneo e la crescente competitività del movimento universitario del padel.

“Esprimo la grande soddisfazione di tutto l’Ateneo – commenta il Direttore Generale della “d’Annunzio”, Paolo Esposito – per il risultato ottenuto, frutto di impegno, passione e forte spirito di appartenenza. La partecipazione al Campionato Nazionale A.N.C.I.U. – prosegue il Dottor Paolo Esposito – è confermata inoltre un’importante occasione di incontro, condivisione e socialità tra le università italiane, nel segno dei

valori dello sport e della sana competizione. Con questo nuovo successo – conclude il Direttore Generale dell’Ateneo – l’Università “Gabriele d’Annunzio” consolida il proprio ruolo di primo piano nello sport universitario nazionale, anche grazie al costante impegno nella promozione delle attività sportive del nostro Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano e del suo Presidente, Tiziano Zuccarini”.