Albergo Ristorante da Italia, cala il sipario su una storia piena di vita lunga 54 anni

Lunedì, 31 agosto 2026.

Ci sono date che, per quanto si provi a immaginarle, sembrano non dover arrivare mai. E invece oggi è qui.

Oggi è l'ultimo giorno di una storia iniziata 54 anni fa. Una storia fatta di lavoro, di sacrifici, di scelte, di responsabilità. Ma, prima di ogni altra cosa, una storia fatta di persone.

Oggi l'Albergo - Ristorante da Italia chiude le sue porte e dismette la sua attività.

Dirlo sembra semplice, scriverlo forse ancora di più. Ma dietro queste poche parole c'è un mondo intero. Ci sono 54 anni di giornate iniziate presto e finite tardi, alcune volte non finite mai... Ci sono feste trascorse lavorando, domeniche vissute tra una sala da preparare e un servizio da portare avanti, giorni difficili affrontati senza mai perdere la volontà di continuare, ci sono migliaia di tavole apparecchiate, ci sono piatti preparati con cura, ci sono camere che hanno accolto persone provenienti da vicino e da lontano, ci sono porte aperte, mani strette, saluti ripetuti ogni giorno, ci sono voci, profumi, risate, discussioni, brindisi, fotografie.

E ci sono soprattutto i ricordi.

In 54 anni abbiamo visto passare generazioni intere. Abbiamo “svezzato” bambini che oggi sono adulti, famiglie che, anno dopo anno, hanno continuato a tornare, persone che sono entrate qui per la prima volta quasi per caso e che, con il tempo, sono diventate presenze familiari. Abbiamo avuto la fortuna di essere parte di tanti momenti importanti, a volte con discrezione altre volte con partecipazione e protagonismo.

Pranzi in famiglia, cene tra amici, festeggiamenti, ricorrenze, incontri attesi da tempo, saluti, ritrovi, momenti semplici, forse, ma proprio per questo preziosi. Perché un Albergo - Ristorante non è fatto soltanto di muri, tavoli, piatti e bicchieri, sedie, stanze e letti da rifare, è fatto soprattutto dalle persone che lo vivono. E in tutti questi anni voi avete dato un significato a questo luogo, lo avete riempito di vita, Voi, proprio Voi, nessuno escluso!

Arrivati alla fine di questo lungo percorso, ci guardiamo indietro e proviamo una sensazione e tante emozioni difficili da spiegare. A cominciare dalla malinconia naturalmente, come potrebbe non esserci? Dopo 54 anni, fermarsi significa capovolgere un'abitudine, tante abitudini che hanno accompagnato e regolato gran parte della nostra vita, significa sapere che domani sarà diverso, che certi spazi non saranno più gli stessi dopo decenni, che alcuni gesti, ripetuti migliaia di volte, oggi improvvisamente si caricano di un significato nuovo... e allora con la malinconia fa il paio un altro sentimento forte, fortissimo: l'orgoglio!

L'orgoglio per aver percorso questa strada fino in fondo. Per non esserci mai fermati, sia in bonaccia sia in tempesta, per aver affrontato anni belli e indimenticabili e anche anni più difficili, indimenticabili lo stesso! L’orgoglio, l’onestà, il coraggio di aver cercato, ogni giorno, di fare del nostro meglio, mettendocela tutta, anche con i nostri limiti e con gli inevitabili errori ma sempre al servizio delle persone e sempre con la volontà di esserci e di regalare a noi e a tutti i clienti grandi gioie e soddisfazioni.

Sempre, per 54 anni.

E oggi possiamo dire ad alta voce che se questa storia è stata grande è proprio perché non è mai stata soltanto nostra ma è appartenuta ad una moltitudine i cui volti, nomi e servizi resteranno indelebilmente impressi nel nostro cuore, a cominciare da chi ha lavorato con noi, a tutti i collaboratori ai vari livelli, cuochi, camerieri, inservienti, fornitori, tecnici, professionisti, artigiani, artisti, istituzioni di ogni genere, che nel corso degli anni hanno condiviso un pezzo di questo cammino e che hanno lasciato, comunque, un segno nella storia di questa nostra attività, magari solo per un gesto, un momento, un consiglio, una parte del proprio lavoro e dunque della loro vita: a tutti un grazie sincero e profondo!

Un grazie particolarmente sentito, che spesso avremmo dovuto dire più spesso, va alle nostre famiglie, che in questi lunghissimi anni hanno “fatto squadra” e hanno condiviso onori ed oneri, non soltanto i successi, ma anche la fatica, le rinunce e tutto ciò che questo mestiere richiede ma a volte “nasconde”.

E soprattutto grazie ai Nostri Meravigliosi Clienti!

A quelli di sempre, gli storici, quelli “di casa”, e a quelli che forse ci hanno visitati solo una volta.

A quelli che ci hanno scoperti da poco e a quelli che hanno scelto di tornare spesso.

A quelli che hanno percorso tanti chilometri per venirci a trovare, a quelli che conoscevano il nostro numero di telefono a memoria e a quelli che ci hanno cercato e recensito, insomma che hanno comunque detto di noi!

E soprattutto a quelli che hanno eletto “Da Italia” come un piccolo appuntamento fisso, costante e irrinunciabile della propria vita e di tanti fotogrammi di essa.

Grazie per la fiducia!

Grazie per l'affetto!

Grazie per averci scelto!

In queste ultime settimane, dopo l’annuncio della chiusura definitiva, siamo stati letteralmente travolti da una valanga di stima, amicizia, considerazione, abbiamo ricevuto parole, messaggi, testimonianze, abbracci e dimostrazioni di affetto che ci hanno profondamente emozionato; forse non siamo riusciti a rispondere a tutti come avremmo voluto ma, credeteci, abbiamo apprezzato tutto e tutto porteremo con noi, nel nostro cuore, per sempre.

A cominciare da questa giornata, da questo ultimo giorno ufficiale che non vuole essere un mesto e definitivo registro da chiudere perché se è vero che si chiude una porta è altrettanto vero che tutti quelli che l’hanno oltrepassata resteranno in qualche modo intrecciati alla nostra storia e ogni qualvolta qualcuno dirà: “Ti ricordi quando si andava Da Italia?”, il grande granaio della memoria tornerà a riempirsi come una sala in un giorno di festa, come un grande banchetto della nostalgia e delle cose belle dove, inevitabilmente, ci sarà ancora un pezzo di noi e di tutti i sapori, i volti, le risate e le giornate passate insieme, tutti doni che nessuna chiusura potrà portare via.

Oggi dismette un'attività ma non termina affatto ciò che questa attività ha rappresentato in più di mezzo secolo, anche per la nostra città e per una fetta del nostro territorio e oltre; non terminano sicuramente il legame con le persone, la gratitudine ad ogni altezza, l'orgoglio per un percorso intrapreso sempre con impegno e dedizione, la riconoscenza per una storia fatta di lavoro vero, di presenza, di sacrificio, di passione. Una storia che ci ha dato tanto e alla quale noi abbiamo dato tanto.

Oggi ci fermiamo.

Lo facciamo con la serenità di una scelta maturata e ponderata, soprattutto condivisa, senza proclami e senza problemi, senza evocare sconfitte o rimpianti, ci fermiamo perché, molto più semplicemente, è giunto il momento di fermarsi dopo un percorso lunghissimo e straordinario per il quale ripeteremo sempre: ne è valsa la pena!

L’Albergo-Ristorante “Da Italia” è stato il nostro lavoro, la nostra quotidianità, il luogo in cui abbiamo trascorso giorni, mesi e anni della nostra esistenza, dove abbiamo creato e costruito biografie e famiglie, dove siamo cresciuti e maturati per noi stessi e agli occhi del mondo. Riavvolgendo il nastro della nostra storia ritroviamo tutte le fatiche, le albe, i sacrifici, ma anche tutta l’umanità che abbiamo incontrato, tutti i sorrisi e le soddisfazioni che non dimenticheremo mai: siamo felici e fieri della nostra storia e non la dimenticheremo mai!

E per questo ci è impossibile salutare tutto questo senza emozione, senza un po’ di commozione.

Ma oggi, sì proprio oggi che è l’ultimo giorno, scegliamo di farlo comunque con il sorriso che conoscete, con quella stessa allegria con cui, per tanti anni, abbiamo cercato di accogliervi, con il desiderio di ricordare soprattutto le cose belle che, grazie a Dio, sono state davvero tante.

Come è importante questo 31 agosto 2026, il giorno in cui dopo 54 anni cala il sipario sull'Albergo - Ristorante da Italia.

Ancora Grazie per averci accompagnato, Grazie per aver fatto parte della nostra storia e della nostra vita, Grazie per averci permesso di vivere un'avventura così lunga e così intensa, Grazie a chi ci porterà nel cuore e a chi, magari, continuerà a raccontare ancora di noi con la consapevolezza di aver vissuto, insieme, qualcosa di davvero speciale!

Per noi è stato, è e sarà proprio così!

Per sempre.

Lo staff

Albergo - Ristorante da Italia