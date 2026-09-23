Sempre sentita a San Salvo la Veglia di Preghiera per San Pio da Pietrelcina

In un clima di profonda fede e devozione, nella serata di martedÃ¬ 22 settembre, la comunitÃ parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo si Ã¨ ritrovata presso il Monumento dedicato a San Pio da Pietrelcina in via Montegrappa per vivere la tradizionale Veglia di Preghiera in memoria del Transito di Padre Pio.
Tantissimi fedeli hanno risposto all'invito della Parrocchia. Come giÃ sottolineato dal parroco don Antonio Totaro, la veglia Ã¨ stata l'occasione per pregare sempre di piÃ¹ per rafforzare il legame con Cristo e con il Creato.
La serata di ieri, martedÃ¬ 22 settembre, ha aperto ufficialmente i solenni festeggiamenti in onore del frate cappuccino.
In un clima di profonda fede e venerazione, la comunitÃ sansalvese, si Ã¨ stretta in preghiera ricordando gli ultimi momenti terreni del Santo.
Il programma prosegue oggi, mercoledi 23 settembre, giorno della Festa Liturgica di San Pio:
Ore 17.30: Santo Rosario;
Ore 18: Santa Messa Solenne;
Ore 19: Processione;
Ore 20.30: Fuochi pirotecnici della ditta Pyrofantasy Vasto;
Ore 21: Tequila & Montepulciano Band Tarantella Live Tour 2026
Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni